2020-01-29T15:16:42+03:00
Политика

В Тульской области после антикоррупционных проверок уволили двух руководителей

Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Александром Бибиковым
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области после антикоррупционных проверок уволили 2 руководителей учреждений. Еще 9 человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Итоги проверок на рабочей встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым озвучил министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александр Бибиков.

В рамках декларационной кампании было проанализировало более 10 тысяч справок о доходах и расходах. Нарушения выявили у 484 должностных лиц.

Также сотрудники министерства уделили особое внимание выявлению конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, совершенствованию мер по противодействию коррупции в сфере закупок, обеспечению достоверности предоставляемых сведений о доходах и расходах.

По итогам 72 проверок закупок выявлено более 900 различных нарушений, наложено административных взысканий на сумму более 2 млн 600 тысяч рублей.

- Неприкасаемых у нас нет и не будет. На такую работу вы должны быть нацелены, - подчеркнул Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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