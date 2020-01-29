29 января в тульский поселок Ленинский остался без воды

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:58:21+03:00

Это связано с аварийно-восстановительными работами

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29 января с 12.00 ограничена подача холодной воды в поселке Ленинский на ул. Лермонтова, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Жуковского, ул. За мир, ул. Гоголевская, ул. Краснодонцев, ул. Северная, ул. Слободская, ул. Молодёжная, ул. Дорожная, ул. Тульская, ул. Новослободская, ул. Тургеневская, ул. Площадь мира, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Центральная.

Это связано с аварийно-восстановительными работами в поселке Ленинский на ул. Молодежная/Полевая.

Подача холодной воды ограничена до окончания работ. После этого возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU