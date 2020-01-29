2020-01-29T14:58:21+03:00
Общество

29 января в тульский поселок Ленинский остался без воды

Это связано с аварийно-восстановительными работами
Мария ВЛАСОВА
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29 января с 12.00 ограничена подача холодной воды в поселке Ленинский на ул. Лермонтова, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Жуковского, ул. За мир, ул. Гоголевская, ул. Краснодонцев, ул. Северная, ул. Слободская, ул. Молодёжная, ул. Дорожная, ул. Тульская, ул. Новослободская, ул. Тургеневская, ул. Площадь мира, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Центральная.

Это связано с аварийно-восстановительными работами в поселке Ленинский на ул. Молодежная/Полевая.

Подача холодной воды ограничена до окончания работ. После этого возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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