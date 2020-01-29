2020-01-29T14:42:22+03:00
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В регионе был сформирован новый экскурсионно-просветительский маршрут «Тула героическая»

Создан он специалистами музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея
Игорь КОПЫТОВ
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В регионе был сформирован новый экскурсионно-просветительский маршрут «Тула героическая»В регионе был сформирован новый экскурсионно-просветительский маршрут «Тула героическая»Фото: материалы пресс-служб
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Его цель - формирование современных подходов гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на героических и трудовых традициях Тульского края, а также на базе его культурно-исторического наследия.

Участниками маршрута станут дети изо всех муниципальных образований Тульской области. Сформирован график, согласно которому, по 20 школьников из каждого муниципального образования примут участие в тематических интерактивных занятиях, военно-патриотических программах и играх - «Властелин кремля», «Рабочий город стал бойцом», «Тула непокорённая» и других.

Визит первой группы школьников из Арсеньевского района запланирован на 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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