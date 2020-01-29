В тульском онкодиспансере пройдет день открытых дверей, посвященный раку молочной железы
При обращении пациентам необходимо иметь медицинский полис, паспорт, СНИЛС
Фото: Алексей ФОКИН
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1 февраля медицинские учреждения Тулы проводят Дни открытых дверей, посвященные раку молочной железы.
Время приема в поликлинике ГУЗ "ТООД" с 08:30 до 13:30. В ГУЗ «Тульском областном онкологическом диспансере» (ул. Плеханова, д. 201-а) будет осуществляться прием пациентов без направления и записи. Время проведения с 9.00 до 14.00.
При обращении пациентам необходимо иметь при себе: медицинский полис, паспорт, СНИЛС.
ИСТОЧНИК KP.RU