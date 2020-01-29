Дом губернатора в Туле намерены продать за рубль

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:00:22+03:00

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Печально известное в последнее время здание по улице Свободы, 52 все-таки продадут. 29 января прокуратура Тульской области заключила, что проект закона не содержит положений, противоречащих законодательству, и замечаний к документу нет.

Согласно ему, прогнозный доход от приватизации объекта культурного наследия - здания и земельного участка - составит 433,7 тысяч рублей.

Капитальная реставрация, ввиду запущенности комплекса, требует серьезных финансовых вложений, поэтому незадолго до нового года было принято передать его частному инвестору, который будет восстанавливать здание по проекту, согласованному с госэкспертизой.

ИСТОЧНИК KP.RU