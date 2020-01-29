2020-01-29T14:00:22+03:00
Общество

Дом губернатора в Туле намерены продать за рубль

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Тульскую областную Думу
Игорь КОПЫТОВ
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Дом губернатора в Туле намерены продать за рубльДом губернатора в Туле намерены продать за рубльФото: Алексей ФОКИН
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Печально известное в последнее время здание по улице Свободы, 52 все-таки продадут. 29 января прокуратура Тульской области заключила, что проект закона не содержит положений, противоречащих законодательству, и замечаний к документу нет.

Согласно ему, прогнозный доход от приватизации объекта культурного наследия - здания и земельного участка - составит 433,7 тысяч рублей.

Капитальная реставрация, ввиду запущенности комплекса, требует серьезных финансовых вложений, поэтому незадолго до нового года было принято передать его частному инвестору, который будет восстанавливать здание по проекту, согласованному с госэкспертизой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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