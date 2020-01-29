В Устав Тулы внесли изменения

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:49:31+03:00

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29 января депутаты гордумы внесли изменения в Устав муниципального образования город Тула. Необходимость изменений вызвана новеллами федерального законодательства. В частности, Федеральный закон № 131-ФЗ дополнен новой статьей 9.1 «Наименования муниципальных образований», в которой обозначено, что наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект Российской Федерации, в котором расположено данное муниципальное образование; в случае, если в городском округе расположен административный центр субъекта Российской Федерации, указание на наименование этого субъекта Российской Федерации в наименовании данного муниципального образования может не приводиться; уставом муниципального образования может быть предусмотрено использование в официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях сокращенной формы наименования муниципального образования. В связи с вышеизложенным, проектом решения предложено установить в Уставе муниципального образования город Тула полное и сокращенное наименование муниципального образования город Тула с учетом новых положений федерального законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU