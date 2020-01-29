В Тулу приедут мастера видеоарта

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:26:50+03:00

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1 февраля в 16:00 в Тульском музее изобразительных искусств откроется выставка под названием «Modus Operandi/на плаву». В этот день посетители смогут не только увидеть работу, но и пообщаться с директором Международного фестиваля видеоарта Сейчас&Потом Мариной Фоменко. Встреча пройдет с 16:00 до 18:00.

Отметим, что в феврале-марте музее стартует цикл выставок одной работы и встреч с авторами - современными российскими художниками, работающими в видеоформате.

Поклонники медиаискуства получат уникальную возможность прочувствовать жизнь «на плаву» в китайском городе Шэньчжень, заглянуть в старую шкатулку и проследить процесс создания технической реальности. Возрастная категория: 16+ Выставка работает с 1 февраля до 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU