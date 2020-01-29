В Туле бывший инспектор ГИБДД отправится под суд за взятки при сдаче водительских экзаменов

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:53:31+03:00

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Бывшего инспектора отделения №10 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области обвиняют в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, мужчина через посредников дважды получил взятку - 10 000 и 5 000 рублей - за содействие в сдаче практического экзамена на право управления автомобилем. Однако на деле знания и навыки не проверял.

Также экс-сотрудник ГИБДД трижды внес ложные данные в экзаменационный лист о положительной сдаче экзаменов. На этом основании люди получили водительские удостоверения.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

- В отношении взяткодателей из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

По результатам их рассмотрения примут процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU