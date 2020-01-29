Поисковики ищут родственников погибшего солдата Великой Победы из Тульской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:08:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский поисковый отряд "Обелиск" ищет родственников погибшего солдата Великой Победы Владимира Афанасьева. Владимир Васильевич - уроженец деревни Ильино Веневского района.

Останки бойца подняты в ходе проведения "Вахты Памяти-2016" в мае 2016 года. Перезахоронен 6 мая 2017 года в братской могиле села Васильевское Темкинского района Смоленской области.

Поисковики не исключают, что родные солдата до сих пор могут проживать в Тульской области.

Контакты: 8 (495) 557-42-50

Фото: материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU