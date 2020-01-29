Поисковики ищут родственников погибшего солдата Великой Победы из Тульской области
Владимир Афанасьев - уроженец деревни Ильино Веневского района
Фото: материалы пресс-служб
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Московский поисковый отряд "Обелиск" ищет родственников погибшего солдата Великой Победы Владимира Афанасьева. Владимир Васильевич - уроженец деревни Ильино Веневского района.
Останки бойца подняты в ходе проведения "Вахты Памяти-2016" в мае 2016 года. Перезахоронен 6 мая 2017 года в братской могиле села Васильевское Темкинского района Смоленской области.
Поисковики не исключают, что родные солдата до сих пор могут проживать в Тульской области.
Контакты: 8 (495) 557-42-50
Фото: материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU