В Туле из окна девятиэтажки выпал мужчина
Происшествие случилось в Зареченском территориальном округе
Фото: Алексей ФОКИН
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Рано утром 29 января жительница дома № 80 по улице Октябрьской под окнами обнаружило тело мужчины.
Фото: Алексей ФОКИН
Прибывшие на место санитары констатировали смерть туляка. Его личность установлена — им оказался 48-летний мужчина. По предварительным данным, на теле не обнаружено следов преступного насилия - он мог выпасть из окна одной из квартир на 8-м этаже.
ИСТОЧНИК KP.RU