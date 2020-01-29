2020-01-29T12:28:30+03:00
Происшествия

В Туле из окна девятиэтажки выпал мужчина

Происшествие случилось в Зареченском территориальном округе
Игорь КОПЫТОВ
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Рано утром 29 января жительница дома № 80 по улице Октябрьской под окнами обнаружило тело мужчины.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Прибывшие на место санитары констатировали смерть туляка. Его личность установлена — им оказался 48-летний мужчина. По предварительным данным, на теле не обнаружено следов преступного насилия - он мог выпасть из окна одной из квартир на 8-м этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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