В Туле из окна девятиэтажки выпал мужчина

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:28:30+03:00

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Рано утром 29 января жительница дома № 80 по улице Октябрьской под окнами обнаружило тело мужчины.

Фото: Алексей ФОКИН

Прибывшие на место санитары констатировали смерть туляка. Его личность установлена — им оказался 48-летний мужчина. По предварительным данным, на теле не обнаружено следов преступного насилия - он мог выпасть из окна одной из квартир на 8-м этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU