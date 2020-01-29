Тело пропавшей в Тульской области на Крещение женщины обнаружили на улице
19 января 55-летняя Надежда Маликова ушла из своего дома и обратно больше не возвращалась. Обеспокоенные длительным отсутствием женщины ее родственники попросили помощи у волонтеров «Лизы Алерт».
Около недели местную жительницу разыскивали сотрудники полиции и добровольцы спасательного отряда. В итоге бездыханное тело женщины было обнаружено на улице Октябрьская в тех же Липках.
Во время предварительного осмотра следов насилия на погибшей замечено не было. Точную причину смерти женщины еще предстоит выяснить судмедэкспертам.
Напомним, в конце декабря при аналогичных условиях — ушла из дома и не вернулась - нашли мертвой 83-летнюю жительницу Киреевского района из деревни Бородино.
ИСТОЧНИК KP.RU