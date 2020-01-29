2020-01-29T10:46:16+03:00
Происшествия

Тело пропавшей в Тульской области на Крещение женщины обнаружили на улице

Поиски без вести пропавшей жительницы поселка Липки Киреевского района закончились трагически
Игорь КОПЫТОВ
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Тело пропавшей в Тульской области на Крещение женщины обнаружили на улицеТело пропавшей в Тульской области на Крещение женщины обнаружили на улицеФото: соцсети
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19 января 55-летняя Надежда Маликова ушла из своего дома и обратно больше не возвращалась. Обеспокоенные длительным отсутствием женщины ее родственники попросили помощи у волонтеров «Лизы Алерт».

Около недели местную жительницу разыскивали сотрудники полиции и добровольцы спасательного отряда. В итоге бездыханное тело женщины было обнаружено на улице Октябрьская в тех же Липках.

Во время предварительного осмотра следов насилия на погибшей замечено не было. Точную причину смерти женщины еще предстоит выяснить судмедэкспертам.

Напомним, в конце декабря при аналогичных условиях — ушла из дома и не вернулась - нашли мертвой 83-летнюю жительницу Киреевского района из деревни Бородино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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