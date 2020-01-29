29 Янв. 2020 2020-01-29T10:37:09+03:00

В Туле прошли массовые соревнования по русским шашкам Фото: материалы пресс-служб

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Своих шашистов выставили 18 центров образования Тулы.

В командном зачете первенствовал ЦО № 20. В личном зачете награждали участников в четырех возрастных категориях. Здесь отличились Анна Дроздецкая, Иван Белешников, Софья Филимонова, Кирилл Миненко, Анастасия Левина, Даниил Сытенков, Анастасия Зайцева и Дмитрий Барков.

ИСТОЧНИК KP.RU