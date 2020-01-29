В Туле прошли массовые соревнования по русским шашкам
Открытое первенство «Шашки – народная игра» собрало более 70 участников
В Туле прошли массовые соревнования по русским шашкамФото: материалы пресс-служб
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Своих шашистов выставили 18 центров образования Тулы.
В командном зачете первенствовал ЦО № 20. В личном зачете награждали участников в четырех возрастных категориях. Здесь отличились Анна Дроздецкая, Иван Белешников, Софья Филимонова, Кирилл Миненко, Анастасия Левина, Даниил Сытенков, Анастасия Зайцева и Дмитрий Барков.
ИСТОЧНИК KP.RU