2020-01-29T10:37:09+03:00
Спорт

В Туле прошли массовые соревнования по русским шашкам

Открытое первенство «Шашки – народная игра» собрало более 70 участников
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле прошли массовые соревнования по русским шашкамВ Туле прошли массовые соревнования по русским шашкамФото: материалы пресс-служб
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Своих шашистов выставили 18 центров образования Тулы.

В командном зачете первенствовал ЦО № 20. В личном зачете награждали участников в четырех возрастных категориях. Здесь отличились Анна Дроздецкая, Иван Белешников, Софья Филимонова, Кирилл Миненко, Анастасия Левина, Даниил Сытенков, Анастасия Зайцева и Дмитрий Барков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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