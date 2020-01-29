Ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:28:44+03:00

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Ветеран Великой Отечественной войны Василий Лазаренко отметил 100-летний юбилей. Василий Васильевич прошел всю войну, участвовал в обороне Москвы. В мирное время трудился на железной дороге.

Василий Лазаренко принимал поздравления 28 января. Вместе с ценными подарками в этот день юбиляру вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Всего до 8 мая в Туле вручат награды более 4 тысячам жителей Тулы - участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU