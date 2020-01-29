29 Янв. 2020 2020-01-29T10:25:41+03:00

Тульская велогонщица вошла в пятерку лучших в мэдисоне на этапе Кубка мира Фото: соцсети

Диана Климова не смогла завоевать призовых мест на шестом этапе, проходившем в Канаде

Изменить размер текста: A A

Вместе с тем, в омниуме она заняла девятое место, а в мэдисоне вместе с другой велосипедисткой Тамарой Дроновой стала пятой.

Еще худший результат показал наш велогонщик Никита Шуршин, выбывший в индивидуальном спринте еще в 1/16 финала и занявший в итоге 21 место.

ИСТОЧНИК KP.RU