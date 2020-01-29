Тульская велогонщица вошла в пятерку лучших в мэдисоне на этапе Кубка мира
Диана Климова не смогла завоевать призовых мест на шестом этапе, проходившем в Канаде
Тульская велогонщица вошла в пятерку лучших в мэдисоне на этапе Кубка мираФото: соцсети
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Вместе с тем, в омниуме она заняла девятое место, а в мэдисоне вместе с другой велосипедисткой Тамарой Дроновой стала пятой.
Еще худший результат показал наш велогонщик Никита Шуршин, выбывший в индивидуальном спринте еще в 1/16 финала и занявший в итоге 21 место.
ИСТОЧНИК KP.RU