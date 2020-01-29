Баскетболисты тульского «Арсенала» уступили магнитогорскому «Динамо»

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:14:02+03:00

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Счет встречи - 80:87. Первая и вторая партии завершились с минимальным перевесом туляков - 17:16, 21:20, в третьей наступил провал — 20:32. Увы, в финальной четверти «Арсеналу не удалось отыграться с крупным перевесом — 22:19, что и привело к поражению.

У канониров самым результативным стал Павел Сизов, набравший 24 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU