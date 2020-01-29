Баскетболисты тульского «Арсенала» уступили магнитогорскому «Динамо»
Второй домашний матч для нашей команды сложился неудачно
Баскетболисты тульского «Арсенала» уступили магнитогорскому «Динамо»Фото: соцсети
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Счет встречи - 80:87. Первая и вторая партии завершились с минимальным перевесом туляков - 17:16, 21:20, в третьей наступил провал — 20:32. Увы, в финальной четверти «Арсеналу не удалось отыграться с крупным перевесом — 22:19, что и привело к поражению.
У канониров самым результативным стал Павел Сизов, набравший 24 очка.
ИСТОЧНИК KP.RU