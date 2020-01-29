В Туле прошли общественные слушания по поводу поправок в Конституцию РФ
Участники обсуждения поправки в Конституцию РФ высказались за усиление роли муниципалитетов. Так, в 75-ю статью внести дополнение, что в стране устанавливается приоритетное право местного самоуправления на налоговые доходы, взимаемые на его территории в бюджеты всех уровней.
Также было предложено внести в Конституцию налог на бездетность и запрет на иностранное гражданство не только для чиновников, но и для членов их семей .
Дата проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока уточняется. Оно пройдет после принятия поправок Госдумой и Советом федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU