В Туле прошли общественные слушания по поводу поправок в Конституцию РФ

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:06:06+03:00

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Участники обсуждения поправки в Конституцию РФ высказались за усиление роли муниципалитетов. Так, в 75-ю статью внести дополнение, что в стране устанавливается приоритетное право местного самоуправления на налоговые доходы, взимаемые на его территории в бюджеты всех уровней.

Также было предложено внести в Конституцию налог на бездетность и запрет на иностранное гражданство не только для чиновников, но и для членов их семей .

Дата проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока уточняется. Оно пройдет после принятия поправок Госдумой и Советом федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU