Тульскому инспектору ГИБДД грозит тюремный срок

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:26:24+03:00

Следователи завершили работу над уголовным делом о мелком взяточничестве и служебном подлоге

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Установлено, что инспектор отделения №10 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в течение полугода неоднократно получал через посредников взятки в размере 5000 и 10000 рублей. За эти деньги он допустил до сдачи практического экзамена на право управления транспортным средством кандидатов, не прошедших теоретические тесты. Также он внес заведомо ложные данные в экзаменационные листы.

Действия недобросовестного инспектора были пресечены сотрудниками УФСБ по Тульской области. На основании собранных доказательств уголовное дело передали в суд. Уголовные дела в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство.

За совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, инспектор отделения №10 МРЭО ГИБДД был уволен со службы.

ИСТОЧНИК KP.RU