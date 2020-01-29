Тульскому инспектору ГИБДД грозит тюремный срок
Установлено, что инспектор отделения №10 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в течение полугода неоднократно получал через посредников взятки в размере 5000 и 10000 рублей. За эти деньги он допустил до сдачи практического экзамена на право управления транспортным средством кандидатов, не прошедших теоретические тесты. Также он внес заведомо ложные данные в экзаменационные листы.
Действия недобросовестного инспектора были пресечены сотрудниками УФСБ по Тульской области. На основании собранных доказательств уголовное дело передали в суд. Уголовные дела в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство.
За совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, инспектор отделения №10 МРЭО ГИБДД был уволен со службы.
ИСТОЧНИК KP.RU