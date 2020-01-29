На трассе в Тульской области водитель Volkswagen вылетел в кювет и врезался в опору моста

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:44:07+03:00

Мужчина не справился с управлением

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28 января в 10:15 на 301 км дороги М4 «Дон» в направлении Воронежа следовал 33-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo.

Мужчина не справился с управлением и съехал в правый придорожный кювет, где наехал на опору моста.

В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU