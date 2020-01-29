Двое туляков попались на краже крышек канализационных люков

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:34:56+03:00

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В Скуратовском микрорайоне Тулы полицейские задержали подозреваемых в кражах крышек канализационных люков. Ими оказались 18-летний безработный ранее судимый молодой человек и его такой же 25-летний подельник.

Напарники украли 8 крышек, преследуя корыстные мотивы. Подозреваемые доставлены в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU