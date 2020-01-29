В Туле горящая "Газель" устроила массовое ДТП
28 января в Туле на ул. Одоевской загорелась грузовая "Газель". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:21.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. Но по прибытии пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.
Из-за возгорания водитель автомобиля по касательной столкнулся с двумя машинами "Дэу Матиз" и "Ниссан Кашкай".
В "Газели" обгорели моторный отсек и приборная панель. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU