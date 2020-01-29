В Туле горящая "Газель" устроила массовое ДТП

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:25:23+03:00

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28 января в Туле на ул. Одоевской загорелась грузовая "Газель". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:21.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. Но по прибытии пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.

Из-за возгорания водитель автомобиля по касательной столкнулся с двумя машинами "Дэу Матиз" и "Ниссан Кашкай".

В "Газели" обгорели моторный отсек и приборная панель. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU