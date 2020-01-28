В Туле экс-полицейский пойдет под суд за оплату подписки на онлайн-кинотеатр чужой картой

28 Янв. 2020 2020-02-03T12:57:24+03:00

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Бывший участковый уполномоченный отдела полиции обвиняется в краже с и покушении на нее.

По версии следствия, в начале апреля 2019 года при осмотре места происшествия по заявлению о краже из офиса, мужчина увидел на столе банковскую карту и записал у себя ее реквизиты.

Позже у себя дома использовал реквизиты банковской карты для оплаты на интернет-портале платной подписки на просмотр фильмов, списав со счета 599 рублей.

Спустя несколько дней мужчина попытался еще трижды оплатить подписку на просмотр фильмов на общую сумму 1197 рублей. Однако сделать этого не смог, так как после первого списания денег банковскую карту заблокировала владелица счета.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU