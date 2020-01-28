2020-02-03T12:57:24+03:00
Происшествия

В Туле экс-полицейский пойдет под суд за оплату подписки на онлайн-кинотеатр чужой картой

Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший участковый уполномоченный отдела полиции обвиняется в краже с и покушении на нее.

По версии следствия, в начале апреля 2019 года при осмотре места происшествия по заявлению о краже из офиса, мужчина увидел на столе банковскую карту и записал у себя ее реквизиты.

Позже у себя дома использовал реквизиты банковской карты для оплаты на интернет-портале платной подписки на просмотр фильмов, списав со счета 599 рублей.

Спустя несколько дней мужчина попытался еще трижды оплатить подписку на просмотр фильмов на общую сумму 1197 рублей. Однако сделать этого не смог, так как после первого списания денег банковскую карту заблокировала владелица счета.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульские педагоги одержали победу в «Педагогическом дебюте-2020»
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
В Туле двое подростков пойдут под суд за кражу денег с банковской карты
Туляк зарезал собутыльника на почве пьяной ссоры
Тульский теннисист выиграл турнир ITF в Турции
Тульские самбисты завоевали право выступить на первенстве мира
Провал асфальта на ул. Майской в Туле огородили
Роман Минаев перейдет в тульский Арсенал»
За минувшую неделю с тульских улиц убрано около трех тысяч кубометров снега
Туляк обокрал автосервис в Калужской области и уехал на угнанном автомобиле
Городской бюджет Тулы получил от платных парковок более 32 миллионов дохода
В Тульской области ищут налетчиков, ограбивших ювелирный магазин
В Туле продолжатся работы по кронированию и удалению деревьев
К нынешней осени в Туле откроется несколько новых школ
В Туле за неделю произошло 190 ДТП
С начала приемной кампании в тульские школы принято практически половина заявлений
Тульская филармония отпраздновала 100-летний юбилей Иосифа Михайловского
В Тулу съехались любители аниме и косплея