В Туле наградили лучших спортсменов 2019 года

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:00:12+03:00

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Конкурс стал уже традиционным, и в этом году количество номинаций было увеличено до семнадцати. На оценку компетентного жюри конкурса влияло онлайн-голосование, в котором мог принять участие любой желающий.

Так лучшими спортсменами по олимпийским видам стали Даниил Комков и Ксения Андреева, а лучшим тренером — Андрей Кузнецов.

Среди спортсменов по неолимпийским видам награды достались Антону Суровцеву, Екатерине Сазоновой и тренеру Никите Мошарову.

Лучшими спортсменами в номинации «Олимпийская надежда» признаны участники команды по эстафетному бегу в составе: Степан Азаров, Иван Костриков, Яков Никулин и Леонид Жуков, а также Евгения Миронова.

«Спортивной надеждой» в 2019 году назвали Арсения Цынова и Елену Алленову. В номинации «Преодоление – лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями» лучшими стали Никита Леонов и Анна Панферова, а лучшим тренером по подготовке таких спортсменов — Валерий Кобзаренко.

«За верность, преданность и долголетие» отмечен Юрий Минин. «Отличником ГТО» стала Дарья Буравцова. За лучшую работу по внедрению и реализации ВФСК «ГТО» в учреждениях награждена Елена Гришина, самым-самым спортвным проектом года - серия муниципальных фестивалей и соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения.

ИСТОЧНИК KP.RU