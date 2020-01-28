Участок туляка затапливали канализационные стоки

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:53:04+03:00

В областном центре прошел рейд по контролю за водоотведением в частном секторе

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Участок туляка на ул. Добролюбова затапливали канализационные стоки. С такой жалобой он обратился в главное управление по Пролетарскому территориальному округу.

Проверка домовладения показала, что жильцы соседнего дома вывели канализационную трубу, а стоки сливают прямо на землю.

По словам начальника главного управления по Пролетарскому округу Сергея Шестакова, согласно Правилам благоустройства города Тулы каждое частное домовладение должно иметь выгребную яму. Кроме того, необходимо заключать договоры с организациями, предоставляющими ассенизаторские услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU