В Туле наказали стоматологию за отсутствие на сайте лицензии

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:48:48+03:00

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Прокуратура Ленинского района не обнаружила на сайте ООО «СтомаДент» лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Также отсутствовала информация об уровне профессионального образования и квалификации старшей медсестры, графике работы медработников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, актуальные цены платных медицинских услуг, адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья граждан.

Главный врач привлечен к дисциплинарной ответственности.

Генеральный директор общества оштрафован на 3 тысячи рублей за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

ИСТОЧНИК KP.RU