В Туле наказали стоматологию за отсутствие на сайте лицензии
Прокуратура Ленинского района не обнаружила на сайте ООО «СтомаДент» лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Также отсутствовала информация об уровне профессионального образования и квалификации старшей медсестры, графике работы медработников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, актуальные цены платных медицинских услуг, адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья граждан.
Главный врач привлечен к дисциплинарной ответственности.
Генеральный директор общества оштрафован на 3 тысячи рублей за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.
ИСТОЧНИК KP.RU