2020-01-28T16:06:07+03:00
Общество

Четвероногая пленница из сарая в Пролетарском округе Тулы ждет новых хозяев

Освобожденная несколько дней назад из невольного плена под одной из построек детского сада собака находится в приюте
Игорь КОПЫТОВ
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Четвероногая пленница из сарая в Пролетарском округе Тулы ждет новых хозяевЧетвероногая пленница из сарая в Пролетарском округе Тулы ждет новых хозяевФото: Игорь КОПЫТОВ
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Предыстория такова: некоторое время назад к одному из дошкольных учреждений прибилась бродяжка. Поселилась под одной из беседок. Такое соседство могло оказаться опасным для находящихся здесь детей, поэтому в один из дней воспитатели заколотили все входы, решив, что собаки там нет. Однако, она просто спряталась в одном из углов и находилась там до приезда спасателей, которые разобрали крышу строения и вызволили пленницу.

Все эти дни Шушу — так назвали пса в честь улицы, на которой она и была найдена — через небольшое отверстие в фундаменте подкармливала сердобольная старушка.

Сейчас собака находится в приюте «Континент» поселка Сергиевский и ждет своих новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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