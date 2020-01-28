Четвероногая пленница из сарая в Пролетарском округе Тулы ждет новых хозяев

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:06:07+03:00

Освобожденная несколько дней назад из невольного плена под одной из построек детского сада собака находится в приюте

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Предыстория такова: некоторое время назад к одному из дошкольных учреждений прибилась бродяжка. Поселилась под одной из беседок. Такое соседство могло оказаться опасным для находящихся здесь детей, поэтому в один из дней воспитатели заколотили все входы, решив, что собаки там нет. Однако, она просто спряталась в одном из углов и находилась там до приезда спасателей, которые разобрали крышу строения и вызволили пленницу.

Все эти дни Шушу — так назвали пса в честь улицы, на которой она и была найдена — через небольшое отверстие в фундаменте подкармливала сердобольная старушка.

Сейчас собака находится в приюте «Континент» поселка Сергиевский и ждет своих новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU