В Туле за антисантарию прикрыли общепит с шаурмой и гамбургерами

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:00:16+03:00

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В Туле суд приостановил на 60 суток деятельность общепита на ул. Болдина, 141. Здесь готовили и продавали гамбургеры, хачапури, чебуреки, шаурму и другие изделия. Все дело в том, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области нашли в заведении нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

В числе основных - не организованы мытье и санитарная обработка технологического оборудования и инвентаря, да и просто отсутствует горячая вода, не соблюдаются условия хранения соусов, территория организации общественного питания не содержится в чистоте, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU