2020-01-28T15:46:22+03:00
Спорт

Главного тренера тульского «Арсенала» пытались переманить польские клубы

Игорь Черевченко рассказал о приглашениях, поступавших ему перед началом нынешнего сезона в РПЛ
Игорь КОПЫТОВ
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Главного тренера тульского «Арсенала» пытались переманить польские клубыГлавного тренера тульского «Арсенала» пытались переманить польские клубыФото: материалы пресс-служб
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Так, он подтвердил информацию о том, что его приглашала «Црвена Звезда» и еще один из польских клубов. Так же, по его словам, были и два предложения уже от клубов Российской Премьер-лиги.

Впрочем, Черевченко отметил, что его полностью устраивают нынешние условия в «Арсенале», близкое расстояние от Москвы до Тулы и тем более он не собрается на данный момент уезжать из России.

Напомним, действующий договор главного тренера с «Арсеналом» заканчивается 1 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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