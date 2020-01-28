2020-01-28T15:29:22+03:00
Происшествия

Подозреваемый тульский педофил задержан в туалете

Там он спрятался от патруля, решившего осмотреть квартиру, которую снимали его знакомые
Игорь КОПЫТОВ
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Подозреваемый тульский педофил задержан в туалетеПодозреваемый тульский педофил задержан в туалетеФото: Алексей ФОКИН
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26 января рядом с остановкой общественного транспорта на улице Хворостухина в Пролетарском округе. Мужчина затащил школьницу в овраг и попытался совершить насильственные действия. К счастью, надругаться над девочкой у педофила не вышло, и он скрылся. Известно было, что он молод и, судя по внешности, выходец из среднеазиатских стран.

На поиски преступника были ориентированы все силы правоохранительных органов. В какой-то момент сотрудниками были остановлены двое мигрантов, у которых с документами было все в порядке, но правоохранители решили проверить жилье в общежитии на улице Фучика, которое те снимали. В целом подозрительного ничего не было обнаружено, а вот затаившегося в туалете преступника подвел свет — именно он выдал его местонахождение оперативникам. 22-летнего приезжего, зарегистрированного в Ленинградской области, доставили в отделение полиции.

В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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