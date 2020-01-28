В Тульской области не поделили дорогу «Лада» и «Шевроле»
В аварии пострадал водитель отечественного авто
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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27 января в 19.45 на ул. Садовой в Узловой произошло ДТП. 40-летний мужчина на автомобиле «Лада 21134» столкнулся с «Шевроле Клан» под управлением 33-летнего мужчины.
По предварительной информации, первый водитель на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу. В результате ДТП мужчину госпитализировали с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU