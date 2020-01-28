2020-01-28T15:40:00+03:00
Происшествия

Восстановление чугунного водовода стало причиной ограничения подачи воды в тульском Заречье

На улице Гагарина ремонтируют трубу диаметром 150 мм
Игорь КОПЫТОВ
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Восстановление чугунного водовода стала причиной ограничения подачи воды в тульском ЗаречьеВосстановление чугунного водовода стала причиной ограничения подачи воды в тульском ЗаречьеФото: Алексей ФОКИН
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Аварийно-ремонтные работы стартовали в 10 утра и, предположительно должны закончится к 17.00.

До этого времени ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Гагарина 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, ул. Н. Неман 32, 34/1, 37б, ул. Галкина 288, 286, 282, 284, частный сектор по улицам Писемского, Гончарова, Галкина, Н. Неман, Красина, П. Коммуны, Грибоедова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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