Коммунальная авария вновь оставила жителей Пролетарского округа Тулы без воды

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:57:59+03:00

Отрезанными оказались несколько домов и котельная в старом Кировском поселке

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Подача холодной воды ограничена с 12.15 по следующим адресам: ул. Каракозова, 69, 70, 71, ул. Серова, 8, 10, 12, ул. Марата, 162-а, ул. Декабристов, 53.

Причиной отключения стали аварийно-восстановительные работы в районе перекрестка улиц Кирова и Каракозова.

Время окончания работ уточняется, по их окончании возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU