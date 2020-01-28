Коммунальная авария вновь оставила жителей Пролетарского округа Тулы без воды
Отрезанными оказались несколько домов и котельная в старом Кировском поселке
Коммунальная авария вновь оставила жителей Пролетарского округа Тулы без водыФото: Алексей ФОКИН
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Подача холодной воды ограничена с 12.15 по следующим адресам: ул. Каракозова, 69, 70, 71, ул. Серова, 8, 10, 12, ул. Марата, 162-а, ул. Декабристов, 53.
Причиной отключения стали аварийно-восстановительные работы в районе перекрестка улиц Кирова и Каракозова.
Время окончания работ уточняется, по их окончании возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU