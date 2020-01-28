2020-01-28T14:27:39+03:00
Дом. Семья

Туляков приглашают в «Лемурленд»

Гости зоопарка смогут пройти лемурьей тропой
Мария ВЛАСОВА
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Туляков приглашают в «Лемурленд». 1 февраля с 11:00 до 16:00 в тульском областном экзотариуме (ул Первомайская, д 13А (корп. 10)) для детей и взрослыхз пройдет увлекательное мероприятие.

Гости зоопарка смогут пройти лемурьей тропой, ориентируясь по дорожной карте, преодолеть сложнейшие испытания, научатся находить и добывать пищу, поприсутствуют на пире хвостатого короля Мадагаскара и его свиты (обед начнется в 14.30)

Также сотрудники экзотариума расскажут множество новых интересных фактов о жизни этих удивительных животных. На первом этаже для посетителей будет работать мастер аквагрима, а на втором свои двери распахнет «Мастерская Ле-Мурр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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