Тульская область готовится к переписи населения

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:40:48+03:00

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Тульская область готовится к Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября. Отличие переписи этого года - использование цифровых технологий. Туляки смогут поучаствовать в ней через портал Госуслуг или МФЦ.

К Всероссийской переписи населения в регионе откроют 500 помещений для размещения переписных и стационарных участков. Всего в Тульской области создадут 2 692 счетных участка и 450 переписных участков. Предстоит подобрать 3 600 переписчиков.

Кроме того, в Тульской области созданы комиссии по подготовке и проведению переписи в 24 муниципальных районах и городских округах.

ИСТОЧНИК KP.RU