Тульская область готовится к переписи населения
Тульская область готовится к Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября. Отличие переписи этого года - использование цифровых технологий. Туляки смогут поучаствовать в ней через портал Госуслуг или МФЦ.
К Всероссийской переписи населения в регионе откроют 500 помещений для размещения переписных и стационарных участков. Всего в Тульской области создадут 2 692 счетных участка и 450 переписных участков. Предстоит подобрать 3 600 переписчиков.
Кроме того, в Тульской области созданы комиссии по подготовке и проведению переписи в 24 муниципальных районах и городских округах.
ИСТОЧНИК KP.RU