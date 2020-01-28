На туляка, угнавшего маршрутку, завели угловное дело

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:49:46+03:00

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Напомним, 27 января в Туле произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и автомобилей Renault Sandero, Great Wall Hover, «Газель». Последний влетел в стену жилого дома. Виновником аварии стал 55-летний безработный мужчина. Он же совершил угон микроавтобуса Ford Transit.

Предположительно, водитель маршрутки после завершения поездки с пассажирами оставил автомобиль на конечной остановке с ключами в замке зажигания и покинул салон. При этом он не заметил находившегося внутри спящего пьяного мужчину. Тот, проснувшись, решил добраться до нужного ему места самостоятельно, не дожидаясь возвращения водителя. Сев за руль, пьяный туляк завёл двигатель и поехал в направлении Пролетарского округа, где и произошла авария.

55-летний подозреваемый был доставлен в подразделение полиции для разбирательства. Он признался в содеянном. Микроавтобус возвращен владельцу. Сотрудники полиции проверяют организацию, владеющую микроавтобусом, на предмет безопасности организуемых пассажирских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU