Почти пять тысяч жителей Тульской области подхватили грипп и ОРВИ

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:18:31+03:00

Приостановили образовательный процесс в 3 группах 3 детских садов и 19 классах 9 школ

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С 20 по 26 января в Тульской области зарегистрировано 4 958 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель ниже эпидемического порога на 29%, но выше на 22% заболеваемости предыдущей недели.

В настоящий момент циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирус гриппа.

Из-за низкой посещаемости по причине ОРВИ приостановили образовательный процесс в 3 группах 3 детских садов (Кимовского и Узловского районов) и 19 классах 9 школ (Тулы, Новомосковского, Кимовского, Киреевского и Узловского районов).

ИСТОЧНИК KP.RU