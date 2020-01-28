2020-01-28T10:17:32+03:00
Спорт

Туляки из следж-хоккейной команды «Тропик» стали победителями турнира в Финляндии

Турнир SISU-Cup прошел в городе Йювяскюль, собрав среди участников представителей Австралии и Санкт-Петербурга
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки из следж-хоккейной команды «Тропик» стали победителями турнира в ФинляндииТуляки из следж-хоккейной команды «Тропик» стали победителями турнира в ФинляндииФото: материалы пресс-служб
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Соревнования проводились в категориях ззрослых и юниоров. Туляки из детской следж-хоккейной лиги стали обладателями золотых медалей и кубка SISU-Cup, выиграв все три игры, забросив в ворота соперников 59 шайб, при этом в свои не пропустив ни одной.

Наши хоккеисты с разгромным счетом разгромили питерскую «Аврору» - 36:0, а также дважды — на отборочном этапе и в финале — сборную SISU, вначале со счетом 9:0, а потом - 14:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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