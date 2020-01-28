Воспитанник тульского футбола, возможно, перейдет в немецкую команду
Сейчас Николай Рассказов, уроженец Ефремова, играет за московский «Спартак»
Воспитанник тульского футбола, возможно перейдет в немецкую командуФото: соцсети
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По информации одного известного спортивного интернет-издания, 22-летний защитник может продолжить карьеру в немецком «Аугсбурге», занимающем сейчас 12 место в немецкой Бундеслиге. Предложение о его аренде клуб может сделать или уже этой зимой или грядущим летом.
Интрига в том, что «Спартак» неоднократно заявлял, что не планирует продавать Рассказова другому клубу.
ИСТОЧНИК KP.RU