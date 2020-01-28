В Туле на месте жилого дома построили спа-салон
Собственника обязали использовать участок по назначению
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле на пересечении улицы Кауля и переулка Чапаевский собственник использовал земельный участок не для ИЖС, а возвел на нем спа-салон.
Нарушения требований Земельного кодекса РФ обнаружила прокуратура Центрального района в ходе проверки. Ведомство обратилось с иском в суд о признании действий физического лица по использованию земельного участка незаконным.
Суд обязал последнего использовать участок в соответствии с установленным для него целевым назначением. Это значит, что теперь на этом месте должен появиться жилой дом.
ИСТОЧНИК KP.RU