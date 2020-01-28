В Туле на месте жилого дома построили спа-салон

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:53:44+03:00

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В Туле на пересечении улицы Кауля и переулка Чапаевский собственник использовал земельный участок не для ИЖС, а возвел на нем спа-салон.

Нарушения требований Земельного кодекса РФ обнаружила прокуратура Центрального района в ходе проверки. Ведомство обратилось с иском в суд о признании действий физического лица по использованию земельного участка незаконным.

Суд обязал последнего использовать участок в соответствии с установленным для него целевым назначением. Это значит, что теперь на этом месте должен появиться жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU