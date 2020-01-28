Трое тульских конькобежцев привезли награды с первенства ЦФО по многоборью
Кроме того, в Москве они показали сразу три областных рекорда
Трое тульских конькобежцев привезли награды с первенства ЦФО по многоборьюФото: соцсети
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Несмотря на то, что золотых наград добиться не получилось, Валерия Андросова установила абсолютные рекорды Тульской области в забегах на 1000 метров (1:25,37 мин) и 1500 метров (2:10,5 мин), заняв в итоге четвертое место.
Еще один новый рекорд области на счету Олеси Сергиеня на 3000 метров (4:42,60), ставшей второй.
В масс-старте Данила Липатов был четвертым.
Таким образом, тульские конькобежцы получили право выступить в финале первенства России среди юношей и девушек старшей категории.
ИСТОЧНИК KP.RU