28 Янв. 2020 2020-01-28T09:50:52+03:00

Трое тульских конькобежцев привезли награды с первенства ЦФО по многоборью Фото: соцсети

Кроме того, в Москве они показали сразу три областных рекорда

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что золотых наград добиться не получилось, Валерия Андросова установила абсолютные рекорды Тульской области в забегах на 1000 метров (1:25,37 мин) и 1500 метров (2:10,5 мин), заняв в итоге четвертое место.

Еще один новый рекорд области на счету Олеси Сергиеня на 3000 метров (4:42,60), ставшей второй.

В масс-старте Данила Липатов был четвертым.

Таким образом, тульские конькобежцы получили право выступить в финале первенства России среди юношей и девушек старшей категории.

ИСТОЧНИК KP.RU