2020-01-28T09:38:55+03:00
Общество

Туляки пожаловались на закрытый по утрам ж/д переезд в районе станции Плеханово

Из-за этого на дороге образуется большая пробка
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Туляк пожаловался на закрытый по утрам железнодорожный переезд в районе станции Плеханово. Его обращение было озвучено на оперативном совещании в правительстве региона.

Переезд постоянно перекрывают из-за прохождения поездов. Как следствие, образуется большая пробка на дороге.

На совещании было отмечено, что ж/д переезд находится на 292 км в районе железнодорожной станции Плеханово. По графику движения, установленному ОАО «РЖД», в утренние часы пик (с 7:30 до 9:30) здесь курсирует 10 грузовых поездов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родину Дуднику проработать возможность изменения временных интервалов нескольких поездов с учетом логистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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