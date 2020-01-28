На трассе в Тульской области столкнулись большегруз и легковушка: погиб человек
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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27 января на 246 км трассы М-4 "Дон" (альтернативный участок) столкнулись "Даф" и "Шевроле Нива". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 21:05.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
В аварии погиб человек. Пожарным пришлось использовать аварийно-спасательный инструмент для деблокирования пострадавшего.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU