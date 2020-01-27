2020-01-27T19:13:05+03:00
Происшествия

В Туле «Киа» вылетела на встречку и устроила ДТП с пятью автомобилями

В аварии никто не пострадал
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Фото: место происшествияФото: место происшествияФото: материалы пресс-служб
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Вечером 27 января в Туле на Восточном обводе произошло ДТП. 32-летняя женщина на автомобиле "Киа", по предварительной информации, не справилась с управлением. У иномарки взорвалось колесо. После этого автоледи выехала на полосу встречного движения и столкнулась с 5 автомобилями - «Нисан», «Киа», «Тойота», «Хонда». В результате ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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