2020-01-27T18:00:03+03:00
Происшествия

В Тульской области курсировали 39 неисправных автобусов

Таковы итоги рейда "Автобус", который прошел 27 января
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Инспекторы ГИБДД составили протоколы в отношении 39 водителей автобусов за управление транспортным средством с технической неисправностью, при которой запрещается эксплуатация. Таковы итоги рейда "Автобус", который прошел 27 января.

Кроме того, 9 человек нарушали правил перевозки людей, у 3 водителей отсутствовала путевая документация. Еще 13 административных материалов сотрудники ГИБДД составили за другие правонарушения.

Отметим, что рейд "Автобус" проводит с 27 января по 25 февраля Госавтоинспекция при взаимодействии с другими подразделениями полиции, Ространснадзора и министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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