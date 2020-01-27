В Тульской области курсировали 39 неисправных автобусов
Инспекторы ГИБДД составили протоколы в отношении 39 водителей автобусов за управление транспортным средством с технической неисправностью, при которой запрещается эксплуатация. Таковы итоги рейда "Автобус", который прошел 27 января.
Кроме того, 9 человек нарушали правил перевозки людей, у 3 водителей отсутствовала путевая документация. Еще 13 административных материалов сотрудники ГИБДД составили за другие правонарушения.
Отметим, что рейд "Автобус" проводит с 27 января по 25 февраля Госавтоинспекция при взаимодействии с другими подразделениями полиции, Ространснадзора и министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU