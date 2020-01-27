В Тульской области курсировали 39 неисправных автобусов

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:00:03+03:00

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Инспекторы ГИБДД составили протоколы в отношении 39 водителей автобусов за управление транспортным средством с технической неисправностью, при которой запрещается эксплуатация. Таковы итоги рейда "Автобус", который прошел 27 января.

Кроме того, 9 человек нарушали правил перевозки людей, у 3 водителей отсутствовала путевая документация. Еще 13 административных материалов сотрудники ГИБДД составили за другие правонарушения.

Отметим, что рейд "Автобус" проводит с 27 января по 25 февраля Госавтоинспекция при взаимодействии с другими подразделениями полиции, Ространснадзора и министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU