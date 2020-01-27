2020-01-27T17:41:16+03:00
Общество

Ушел из жизни Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов

Прощание с оружейником состоится 29 января
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25 января ушел из жизни Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов. Оружейник скончался на 91 году.

Почти 20 лет он трудился начальником и главным конструктором Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев выразили глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича.

- Он внес ощутимый вклад в развитие Тулы, области. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах!, – говорится в обращении.

Прощание с Василием Бакаловым состоится 29 января. В 12.00 пройдет отпевание в Свято-Никольском храме по адресу: г. Тула, ул. Революции, 6а. После этого Василия Бакалова похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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