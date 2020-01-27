Фанаты тульского «Арсенала» сыграли на турнире болельщиков клубов Российской премьер-лиги
В Дагомысе завершился первый фанатский турнир
В Дагомысе завершился первый фанатский турнирФото: соцсети
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Болельщики тульского «Арсенала» в своей группе выиграли все три матча: против «Краснодара» со счетом 5:2, против грозненского «Ахмата» - 1:0 и против самарских «Крыльев Советов» - 5:0. Однако в четверьфинальной игре потерпели сокрушительное поражение от питерского «Зенита» – 0:5.
В дальнейшем тульские фанаты также уступили команде «Тамбов» - 1:2, в итоге финишировав на 7 месте.
ИСТОЧНИК KP.RU