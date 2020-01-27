2020-01-27T17:22:53+03:00
Спорт

Фанаты тульского «Арсенала» сыграли на турнире болельщиков клубов Российской премьер-лиги

В Дагомысе завершился первый фанатский турнир
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
В Дагомысе завершился первый фанатский турнирВ Дагомысе завершился первый фанатский турнирФото: соцсети
Изменить размер текста:

Болельщики тульского «Арсенала» в своей группе выиграли все три матча: против «Краснодара» со счетом 5:2, против грозненского «Ахмата» - 1:0 и против самарских «Крыльев Советов» - 5:0. Однако в четверьфинальной игре потерпели сокрушительное поражение от питерского «Зенита» – 0:5.

В дальнейшем тульские фанаты также уступили команде «Тамбов» - 1:2, в итоге финишировав на 7 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел из жизни Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов
Фанаты тульского «Арсенала» сыграли на турнире болельщиков клубов Российской премьер-лиги
«Тулица» провела домашний тур под знаменами победы
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Младостью»
В Тульской области прошло первенство по рукопашному бою
В Туле водитель маршрутки спровоцировал массовое ДТП
В Туле на ул. Жаворонкова временно будет запрещены движение и парковка
29 января в Туле ограничат движение на ул. Жаворонкова
В Тульской области 50-летний мужчина угодил под колеса иномарки
На трассе в Тульской области легковушка въехала в большегруз
В Тульской области "Мицубиси" выехал на встречку и столкнулся с "Чери"
В Тульской области водитель минивэна уснул за рулем и устроил ДТП
В Туле расход реагентов будет под контролем
Две иномарки столкнулись в Туле на пр. Ленина
В центре Тулы появятся урны единого вида