Фанаты тульского «Арсенала» сыграли на турнире болельщиков клубов Российской премьер-лиги

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:22:53+03:00

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Болельщики тульского «Арсенала» в своей группе выиграли все три матча: против «Краснодара» со счетом 5:2, против грозненского «Ахмата» - 1:0 и против самарских «Крыльев Советов» - 5:0. Однако в четверьфинальной игре потерпели сокрушительное поражение от питерского «Зенита» – 0:5.

В дальнейшем тульские фанаты также уступили команде «Тамбов» - 1:2, в итоге финишировав на 7 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU