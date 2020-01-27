«Тулица» провела домашний тур под знаменами победы
Волейболистки «Тулицы» в заключительном матче пятого тура высшей лиги «А» выиграли у «Тюмени-ТюмГУ»
«Тулица» провела домашний тур под знаменами победыФото: соцсети
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Счет последней встречи - 3:0 (25:17, 25:22, 25:23). Таким образом, подопечные Александра Перепелкинка оказались сильнее соперниц во всех матчах тура.
Следующий тур пройдет 14-16 февраля в Курске. «Тулица» сыграет в круг с казанским «ЮЗГУ-Атомом», «Динамо-УОР» и «Уфимочкой-УГНТУ».
ИСТОЧНИК KP.RU