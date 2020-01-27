2020-01-27T16:46:21+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Младостью»

Наши футболисты в контрольном матче на сборе в Турции сыграли вничью с сербской «Младостью» - 2:2
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Младостью»Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Младостью»Фото: материалы пресс-служб
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Матч с сербами, занимающими девятую строчку в национальном чемпионате, стал для туляков последним на первом сборе.

«Арсенал» уверенно вел в первом периоде, два мяча забили Сергей Ткачев и Эванс Кангва. Однако во второй половине игры удача отвернулась от наших футболистов, и Милан Бойович сделал дубль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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