2020-01-27T16:47:00+03:00
Спорт

В Тульской области прошло первенство по рукопашному бою

По итогам первенства будет сформирована спортивная сборная региона
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Фото: Тульская региональная общественная организация "Федерация рукопашный бой"Фото: Тульская региональная общественная организация "Федерация рукопашный бой"
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25-26 января в областном центре состоялось первенство Тульской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года.

В соревнованиях приняло участие около 200 спортсменов из Белёва, Ефремова, Киреевска, Новомосковска, Советска, Тулы, Щекина, Ясногорска, а также курсанты Тульского Суворовского военного училища.

По итогам первенства будет сформирована спортивная сборная Тульской области для участия в первенстве ЦФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниорок и юниоров 18-21 года. Первенство состоится в Рязани с 21 по 24 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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