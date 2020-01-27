В Тульской области прошло первенство по рукопашному бою
25-26 января в областном центре состоялось первенство Тульской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года.
В соревнованиях приняло участие около 200 спортсменов из Белёва, Ефремова, Киреевска, Новомосковска, Советска, Тулы, Щекина, Ясногорска, а также курсанты Тульского Суворовского военного училища.
По итогам первенства будет сформирована спортивная сборная Тульской области для участия в первенстве ЦФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниорок и юниоров 18-21 года. Первенство состоится в Рязани с 21 по 24 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU