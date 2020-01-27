29 января в Туле ограничат движение на ул. Жаворонкова
Это связано с проведением расширенного заседания коллегии МВД РФ в областном центре
Фото: Алексей ФОКИН
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29 января с 08:00 до 18:00 в Туле ограничат движение на ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина. Также с 00:00 до 18:00 здесь запретят остановку и стоянку всех видов транспорта.
Ограничение движения связано с проведением в Туле расширенного заседания коллегии МВД РФ и вводится для обеспечения безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU