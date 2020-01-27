29 января в Туле ограничат движение на ул. Жаворонкова

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:47:39+03:00

Это связано с проведением расширенного заседания коллегии МВД РФ в областном центре

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29 января с 08:00 до 18:00 в Туле ограничат движение на ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина. Также с 00:00 до 18:00 здесь запретят остановку и стоянку всех видов транспорта.

Ограничение движения связано с проведением в Туле расширенного заседания коллегии МВД РФ и вводится для обеспечения безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU