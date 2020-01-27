2020-01-27T15:36:38+03:00
Происшествия

В Тульской области 50-летний мужчина угодил под колеса иномарки

Мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

26 января в 13.05 на ул. Заводская в селе Воскресенское Дубенского района произошло ДТП. 30-летняя женщина на автомобиле «Шкода Октавиа» наехала на пешехода. 50-летний мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, не под прямым углом. В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел из жизни Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов
Фанаты тульского «Арсенала» сыграли на турнире болельщиков клубов Российской премьер-лиги
«Тулица» провела домашний тур под знаменами победы
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Младостью»
В Тульской области прошло первенство по рукопашному бою
В Туле водитель маршрутки спровоцировал массовое ДТП
В Туле на ул. Жаворонкова временно будет запрещены движение и парковка
29 января в Туле ограничат движение на ул. Жаворонкова
В Тульской области 50-летний мужчина угодил под колеса иномарки
На трассе в Тульской области легковушка въехала в большегруз
В Тульской области "Мицубиси" выехал на встречку и столкнулся с "Чери"
В Тульской области водитель минивэна уснул за рулем и устроил ДТП
В Туле расход реагентов будет под контролем
Две иномарки столкнулись в Туле на пр. Ленина
В центре Тулы появятся урны единого вида