В Тульской области 50-летний мужчина угодил под колеса иномарки

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:36:38+03:00

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26 января в 13.05 на ул. Заводская в селе Воскресенское Дубенского района произошло ДТП. 30-летняя женщина на автомобиле «Шкода Октавиа» наехала на пешехода. 50-летний мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, не под прямым углом. В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU