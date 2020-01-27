В Тульской области 50-летний мужчина угодил под колеса иномарки
Мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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26 января в 13.05 на ул. Заводская в селе Воскресенское Дубенского района произошло ДТП. 30-летняя женщина на автомобиле «Шкода Октавиа» наехала на пешехода. 50-летний мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, не под прямым углом. В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU